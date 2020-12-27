Çin aşısı olan Prof. Dr. Özlenen Özkan aşıyla ilgili yaşadığı yan etkileri A Haber'e anlattı

Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen ve Türkiye'de de kullanılacağı açıkanan Covid-19 aşısında gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaşadığı süreci A Haber'e anlattı. Prof. Dr. Özkan aşının kouruyuculuk oranında, olası yan etkilere kadar tüm merak edilenlere yanıtladı. Prof. Özkan, tüm bilimsel verilere rağmen aşı karşıtlığı yapanlara ise 'Ya aşı olacaksınız ya korona karar sizin' diyerek tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi olarak Çin ilaç firması Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşısının gönüllü çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Prof. Dr. Özkan süreci şu ifadelerle anlattı:

ÇOK CİDDİ YAT ETKİYE RASTLANMADI

Aşı 2 hafta arayla tek doz yapılıyor. Bu yapılan iki dozda da baş ve kas ağrısı yaşadım. 400 gönüllüyle bu çalışmaya katıldı. 280 kişi şu ana kadar aşılandı. Ben de ve hiçbir gönüllümüzde çok ciddi yan etkiler olmadı.

AŞI YÜZYILLARDIR OLAN BİR GERÇEK

Aşı olmayın diyenlerin elinde ne gibi bilimsel bir gerçeklik var. Aşı ise yüzyıllardır olan bir gerçek. Korona içinde aşı karnesi gelecek. Aşı şu anda elimizdeki tek bilimsel silah. Bir süre sonrada kişiler aşı bulamadığı için serzenişte bulunacaklar. Aşı karşıtlığını da anlayamıyorum. ANTİKOR SEVİYESİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR Mİ?

Elbette antikor seviyesi kişiden kişiye değişir. Herkesin her hastalığa, aşıya cevabı farklı. Genetik faktörler ve altta yatan hastalıklar aşıya verilecek cevabı etkileyecektir. Bu her aşı hem inaktif hem mRna aşıları içinde geçerlidir. Aşı olmama rağmen kendi adıma hem maske hem mesafe kuralına dikkat ediyorum. Ne kadar virüse az maruz kalırsam o kadar hastalığı kolay atlatabilirim.

Faz 3 çalışmaları devam ediyor. Halen mutasyon geçirdiğini söylüyoruz. Tanımadığımız bir virüsle mücadele ediyoruz. Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar önümüzdeki sonbahara kadar maskeleri takmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.

'YA AŞI OLACAĞIZ YA KORONA SEÇİM SİZİN.'

Prof. Dr. Özkan, aşılarla ilgili açıklanan bilimsel verilere rağmen halen aklında soru işareti olanlara ise 'Ya aşı olacağız ya korona seçim sizin.' diyerek çağrı yaptı.