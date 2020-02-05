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05.02.2020

Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşanan dehşeti anlattı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşananları anlattı. Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirten Karagülle, "Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı." dedi.

Van'da kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşanan dehşeti anlatan Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, "Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur' dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldum. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim.

"ORTADA YOKTU"

Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi" dedi.

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