CHP’ye “Beyaz atlı prens” uyarısı! Karayalçın’dan 24 sayfalık mektup

SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 1 milyon 300 CHP üyesine 24 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubunda değişim tartışmalarına değinen Karayalçın, "Oligarşiye neden olan tüzük değişsin, beyaz atlı prens beklemeyelim'' ifadelerini kullandı.

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