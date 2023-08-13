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CHP’ye “Beyaz atlı prens” uyarısı! Karayalçın’dan 24 sayfalık mektup

A Haber
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Giriş: 13.08.2023 15:14
SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 1 milyon 300 CHP üyesine 24 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubunda değişim tartışmalarına değinen Karayalçın, "Oligarşiye neden olan tüzük değişsin, beyaz atlı prens beklemeyelim'' ifadelerini kullandı.
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