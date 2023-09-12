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CHP’nin tutarsız siyaseti! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak Tanrıkulu yanıtı

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Giriş: 12.09.2023 09:29
CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili her hangi bir yaptırım kararı almadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Tanrıkulu ile ilgili "TSK’nın kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri daha önceki açıklamalarını akıllara getirdi.
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