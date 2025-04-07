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CHP’nin tek rakibi yine CHP mi? | ANALİZ

CHP’nin “tek rakibi” yine CHP mi? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 09:03
Ana muhalefet partisi CHP yıllar geçtikçe toplumsal birleştiricilikten çok içsel çatışmalara odaklanan bir yapıya büründü. Parti neredeyse yarım asırdır parti içi kavgalar, yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultaylarla anılıyor. Açıkçası parti içindeki güç mücadelesi ve yolsuzluklar CHP'nin kendi geleceğini inşa etme noktasında başarısız olmasına yol açıyor. Peki 19 Mart yolsuzluk soruşturmasının başladığı günden bugüne CHP nasıl bir rota izledi? Kurultay sürecine nasıl gelindi? CHP kurmaylarının bilinçaltında ne yatıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin ana muhalefet partisi CHP'yi mercek altına aldı.
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CHP’nin tek rakibi yine CHP mi? | ANALİZ
CHP’nin tek rakibi yine CHP mi?
CHP’nin “tek rakibi” yine CHP mi?
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