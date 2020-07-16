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CHP'nin su soygununa AK Parti dur demiş! İşte İBB'nin yaptığı yüzde 12.6'lık su zammının perde arkası

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Giriş: 16.07.2020 22:56
Güncelleme:16.07.2020 23:07
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin İstanbul'da suya yaptığı zamla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tevfik Göksu, ''Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak bu zam teklifini kabul etmeyeceğimizi ifade ederek eğer bir zam yapılacaksa hakkaniyetli olanın yıllık enflasyon ortalaması oranında zam yapılması olduğunu ifade ettik. Şu anda TÜFE 12.6. Yüzde 35 olan zam, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyuyla yüzde 12.6'ya çekildi.” ifadelerini kullandı.

Zam hakkında A Haber'e konuşan Tevfik Göksu, ''Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin yönettiği İSKİ tarafından suya yüzde 35 zam teklifi getirildi. Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak bu zam teklifini kabul etmeyeceğimizi ifade ederek eğer bir zam yapılacaksa hakkaniyetli olanın yıllık enflasyon ortalaması oranında zam yapılması olduğunu ifade ettik. Şu anda TÜFE 12.6. Yüzde 35 olan zam, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyuyla yüzde 12.6'ya çekildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHPli İBBden suya yüzde 12.6 zam SON DAKİKA: CHP'Lİ İBB'DEN SUYA YÜZDE 12.6 ZAM

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