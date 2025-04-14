CHP’nin “paralel devlet” projesi mi? | ANALİZ

Son yıllarda CHP'nin yerel yönetimlerden elde ettiği gücü kullanarak devlet otoritesine alternatif bir yapı oluşturma çabaları dikkat çekiyor. Özellikle 19 Mart'tan bugüne geldiğimiz süreçte yolsuzluğu örtbas etmek için devlet kurumları açık açık hedef alınıyor. Devletin yapısının ve işleyişinin hedef alınması, sadece siyasi bir mücadele değil Türkiye'nin geleceğine de bir saldırı. Peki soru şu CHP devleti nasıl tanımlıyor? Ya da CHP'nin paralel bir devlet projesi mi var? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin bu sorulara yanıt aradı.

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