04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin İslam karşıtlığı yine gün yüzüne çıktı! CHP’li Alpago: Terörist midir nereden bileceğiz?

CHP’nin İslam karşıtlığı yine gün yüzüne çıktı! CHP’li Alpago: Terörist midir nereden bileceğiz?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2023 08:51
CHP'nin İslam karşıtlığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de programa katılan eski Devlet Bakanı Önay Alpago, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi eleştirdi, tesettürlü kadınlara yönelik, "Terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" şeklinde akıl dışı ifadeler kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar
Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar
Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
Jeremy Renner’dan iyi haber!
Jeremy Renner’dan iyi haber!
CHP’nin İslam karşıtlığı! Skandal sözler
CHP’nin İslam karşıtlığı! Skandal sözler
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyasında 6 madde
Orta gelirliye konut kampanyasında 6 madde
PKK ile Halk TV aynı ağızdan konuştu
PKK ile Halk TV aynı ağızdan konuştu
PKK’dan tehdit alan gazeteci A Haber’de
PKK'dan tehdit alan gazeteci A Haber'de
İYİ Parti’den DEVA’ya rest CHP’ye gönderme
İYİ Parti'den DEVA'ya rest CHP'ye gönderme
Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!
Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!
Kılıçdaroğlu Demirtaş ve Kavala’ya sahip çıktı
Kılıçdaroğlu Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı
Doğalgaz merkezi olmada ilk adım!
Doğalgaz merkezi olmada ilk adım!
Daha Fazla Video Göster