04 Ocak 2023, Çarşamba
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CHP’nin İslam karşıtlığı yine gün yüzüne çıktı! CHP’li Alpago: Terörist midir nereden bileceğiz?
CHP'nin İslam karşıtlığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de programa katılan eski Devlet Bakanı Önay Alpago, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifi eleştirdi, tesettürlü kadınlara yönelik, "Terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" şeklinde akıl dışı ifadeler kullandı.