21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li vekiller pazar yerini sattı! İzmir’de görülmemiş rant oyunu
CHP’li vekiller pazar yerini sattı! İzmir’de görülmemiş rant oyunu

CHP'li vekiller pazar yerini sattı! İzmir’de görülmemiş rant oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 16:15
İzmir'de CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li vekillerinin pazar yerlerini 180 milyon TL'ye belediyeden alarak bir şirket üzerinden 1 milyar liraya sattığı öne sürüldü. Vekillerinin milyarlık rant oyununa tepki yağarken Karşıkaya Belediyesi feri adım attı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar anlattı.

A Haber konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent A.Ş. üzerinden yürütülen "Tekstil Fuarı" organizasyonunda büyük çaplı usulsüzlükler ve kamu zararı oluştuğunu iddia etti. Acar, belediye hizmetinin mevzuata aykırı şekilde özel şirketlere devredildiğini ve esnafın baskı altına alındığını belirtti.

"HİZMET DEVREDİLEMEZ, MEVZUATA AYKIRI"

Ekim ayından bu yana pazarcı esnafının zor durumda olduğunu belirten Faysal Acar, sürecin bir WhatsApp ilanıyla başladığını ifade etti. Acar, Karşıyaka Belediyesi'nin yüzde 96 hissedarı olduğu Kent A.Ş.'nin pazar yeri hizmetini özel bir şirkete devrettiğini ancak mevzuata göre bu hizmetin yalnızca belediye veya belediyenin en az yüzde 51 hissedarı olduğu iştirakler tarafından yapılabileceğini vurguladı. Acar, "Bu hizmet devredilemez" diyerek yapılan işlemin hukuksuz olduğunun altını çizdi.

"YENİ KURULAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ZİNCİRLEME DEVİR"

Acar, Kent A.Ş.'nin söz konusu işi 180 milyon TL karşılığında, henüz 3-5 ay önce kurulmuş özel bir şahıs şirketine verdiğini öne sürdü. İddiaya göre, bu şirket işi başka bir özel şirkete, o şirket de bir başkasına devretti. Acar, bu zincirleme devirde yer alan üç şirketin de son 3 ila 6 ay içinde kurulmuş şirketler olduğuna dikkat çekti.

"BELEDİYEYE 180 MİLYON, ARACI ŞİRKETE 1 MİLYAR TL"

Söz konusu organizasyonun mali boyutuna ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Acar, aracı şirketlerin esnaftan yer başına 1 milyon 200 bin TL talep ettiğini belirtti. Yapılan hesaplamaya göre, toplanması hedeflenen toplam tutarın 1 milyar 40 milyon TL olduğunu ifade eden Acar, buna karşılık belediyenin kasasına girmesi planlanan tutarın sadece 180 milyon TL olduğunu açıkladı. Acar, aradaki devasa farkın "kamu zararı" yarattığını savundu.

"SİYASİ İSİMLERLE ŞANTAJ VE BASKI İDDİASI"

Faysal Acar, şirket yetkililerinin esnaf üzerinde baskı kurduğunu ve para toplamak için şantaj yoluna başvurduğunu iddia etti. Acar, bu kişilerin esnafı ikna etmek için "Arkamızda Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri var." söylemlerini kullandıklarını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li vekiller pazar yerini sattı! İzmir’de görülmemiş rant oyunu
Süreç komisyonu İmralı’ya gitme kararı aldı
Süreç komisyonu İmralı'ya gitme kararı aldı
Trump Komünist Başkan Mamdani ile görüşecek!
Trump "Komünist Başkan" Mamdani ile görüşecek!
Komisyonda İmralı oylaması yapılacak
Komisyonda "İmralı" oylaması yapılacak
Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı
Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı
CHP’li vekiller pazar yerini sattı!
CHP'li vekiller pazar yerini sattı!
CHP’nin İmralı kararı ne anlama geliyor?
CHP’nin İmralı kararı ne anlama geliyor?
CHP İmralı’ya gitmeme kararı aldı
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?
Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
"MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum"
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
MKE üretimi deniz topu namlusundan başarılı atış
MKE üretimi deniz topu namlusundan başarılı atış
Daha Fazla Video Göster