CHP’li vekiller pazar yerini sattı! İzmir’de görülmemiş rant oyunu

İzmir'de CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li vekillerinin pazar yerlerini 180 milyon TL'ye belediyeden alarak bir şirket üzerinden 1 milyar liraya sattığı öne sürüldü. Vekillerinin milyarlık rant oyununa tepki yağarken Karşıkaya Belediyesi feri adım attı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar anlattı.

A Haber konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin iştiraki olan Kent A.Ş. üzerinden yürütülen "Tekstil Fuarı" organizasyonunda büyük çaplı usulsüzlükler ve kamu zararı oluştuğunu iddia etti. Acar, belediye hizmetinin mevzuata aykırı şekilde özel şirketlere devredildiğini ve esnafın baskı altına alındığını belirtti.

"HİZMET DEVREDİLEMEZ, MEVZUATA AYKIRI"

Ekim ayından bu yana pazarcı esnafının zor durumda olduğunu belirten Faysal Acar, sürecin bir WhatsApp ilanıyla başladığını ifade etti. Acar, Karşıyaka Belediyesi'nin yüzde 96 hissedarı olduğu Kent A.Ş.'nin pazar yeri hizmetini özel bir şirkete devrettiğini ancak mevzuata göre bu hizmetin yalnızca belediye veya belediyenin en az yüzde 51 hissedarı olduğu iştirakler tarafından yapılabileceğini vurguladı. Acar, "Bu hizmet devredilemez" diyerek yapılan işlemin hukuksuz olduğunun altını çizdi.

"YENİ KURULAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ZİNCİRLEME DEVİR"

Acar, Kent A.Ş.'nin söz konusu işi 180 milyon TL karşılığında, henüz 3-5 ay önce kurulmuş özel bir şahıs şirketine verdiğini öne sürdü. İddiaya göre, bu şirket işi başka bir özel şirkete, o şirket de bir başkasına devretti. Acar, bu zincirleme devirde yer alan üç şirketin de son 3 ila 6 ay içinde kurulmuş şirketler olduğuna dikkat çekti.

"BELEDİYEYE 180 MİLYON, ARACI ŞİRKETE 1 MİLYAR TL"

Söz konusu organizasyonun mali boyutuna ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Acar, aracı şirketlerin esnaftan yer başına 1 milyon 200 bin TL talep ettiğini belirtti. Yapılan hesaplamaya göre, toplanması hedeflenen toplam tutarın 1 milyar 40 milyon TL olduğunu ifade eden Acar, buna karşılık belediyenin kasasına girmesi planlanan tutarın sadece 180 milyon TL olduğunu açıkladı. Acar, aradaki devasa farkın "kamu zararı" yarattığını savundu.

"SİYASİ İSİMLERLE ŞANTAJ VE BASKI İDDİASI"

Faysal Acar, şirket yetkililerinin esnaf üzerinde baskı kurduğunu ve para toplamak için şantaj yoluna başvurduğunu iddia etti. Acar, bu kişilerin esnafı ikna etmek için "Arkamızda Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri var." söylemlerini kullandıklarını belirtti.