CHP’nin İmralı kararı! Süreç kesintiye uğrar mı?

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber’de CHP'nin İmralı ziyaretine katılmama kararının sürpriz olmadığını ve partinin daha önceki eğilimleriyle örtüştüğünü söyledi. Daşdemir, "CHP’nin kararı komisyonun aksiyon almasını engellemez." diyerek, ziyaretin AK Parti ve MHP temsilcileriyle gerçekleşeceğini ve sürecin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı.

