MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu. Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.

