21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!

Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 14:34
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, gökyüzünde kritik bir testi daha başarıyla tamamladı. Milli AESA radar MURAD ile hedef F-16’ya kilitlenen Kızılelma, Gökdoğan füzesiyle gerçekleştirdiği simüle atışta tam isabet sağladı. Tarihi testin ayrıntılarını A Haber Arka Plan programına konuk olan askerî stratejist Eray Güçlüer anlatarak, Kızılelma’nın Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
"MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum"
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
İsrail’in gizli dezenformasyon ordusu!
İsrail'in gizli dezenformasyon ordusu!
Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı!
Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı!
A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika’da
A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika'da
Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek
“Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı
Dava ertelendi! Göreve devam edecek
Dava ertelendi! Göreve devam edecek
İngiltere’de çocuklara ruh sağlığı izni
İngiltere'de çocuklara ruh sağlığı izni
21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Daha Fazla Video Göster