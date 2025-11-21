Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, gökyüzünde kritik bir testi daha başarıyla tamamladı. Milli AESA radar MURAD ile hedef F-16’ya kilitlenen Kızılelma, Gökdoğan füzesiyle gerçekleştirdiği simüle atışta tam isabet sağladı. Tarihi testin ayrıntılarını A Haber Arka Plan programına konuk olan askerî stratejist Eray Güçlüer anlatarak, Kızılelma’nın Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

