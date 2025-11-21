Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. İmralı'ya gidilip gidilmemesinin oylanacağı komisyon öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" dedi. AK Parti, komisyon öncesi yapılan toplantının ardından "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz." açıklamasını yaptı. DEM'in de olumlu baktığı CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı.

