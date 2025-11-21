21 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. İmralı'ya gidilip gidilmemesinin oylanacağı komisyon öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" dedi. AK Parti, komisyon öncesi yapılan toplantının ardından "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz." açıklamasını yaptı. DEM'in de olumlu baktığı CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı.