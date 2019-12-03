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03.12.2019
CHP’nin "İş istedi kolu kırıldı" diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
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