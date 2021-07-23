CHP'nin HDP ısrarı partinin eski isimlerini kızdırdı | A Haber canlı yayınında flaş sözler

Millet İttifakı'nda gerilim tırmanıyor. HDP-İYİ Parti ve CHP-HDP arasında ortamı geren açıklamalarda bulunan isimlerin, genel merkezler tarafından perde arkasına alındığına dikkat çeken Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, CHP'nin HDP ile sıkı bağının devam etmesinin ise partinin eski isimleri tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi. Öten yandan Kızıltaş, Millet İttifakı'nın erken seçim ısrarının arkasında ise ittifakın 2023 yılına kadar sürdürelemeyecek derecede sallantıda olduğunu ifade etti.

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Millet İttifakı'nda yaşananlara dikkat çekti. Kızıltaş, canlı yayınlanan programda şu ifadeleri kullandı:

"SEÇİM 2023'E KALIRSA ZORAKİ İTTİFAK BOZULABİLİR"

CHP üyeleri oylama yapsa aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak seçmezler. Büyük bir ihtimalle bu konuyu teklif eden kişi Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazla oy alır. CHP'de esas konuşulması gereken konu, benzemezlerin ittifakının çatırdıyor olması. 2023'e kalmadan erken seçim diye bağırmalarının arka planlarında bu var. Seçim şu anda olursa salgın nedeniyle ekonomideki bir takım sıkıntılarla biraz yükselebilirler umudur var. 2023'e seçim kalırsa HDP ile olan zoraki ittifak bozulabilir, endişeleri var. CHP ve İYİ Parti'den ayrılmalar oldu ve 2023'e kadar bu ayrılmalar köprünün altından çok sular akabileceğine işaret ediyor. CHP'de ulusalcı diye tabir edilen tabanın HDP ile olan iş birliğine belki çıkar ilişkisi nedeniyle sıcak baksa da, CHP'de çok ciddi rahatsızlıkların olduğunu bunu dile getirenlerin kapının önüne konulduğunu biliyoruz.

CHP-HDP VE İYİ PARTİ ÜÇGENİNDE GENEL MERKEZLER DEVREYE GİRDİ

HDP ve CHP arasındaki ilişkide CHP'lilerden HDP'lilerle olan ilişkiye dair aykırı söz söyleyen yok, olan çünkü kapının önüne konuluyor. Muharrem İnce'yi düşünün! CHP'nin bugünkü durumundan memnun olmayan ve oy veren ciddi bir kesim var. Onur Öymen'i buna söyleyebiliriz. Bir şey söyledikleri zaman ilişkinin kesildiğini biliyorlar.

"KONUŞMALARI ÖNLENDİ"

İyi Parti'de aynı hikaye başka şekilde yürüyor. HDP'den İYİ Parti ile ilgili ses çıkaran ve İYİ Parti'den buna yanıt veren isimler genel merkezler tarafından kenara alındı, konuşmaları filan önlendi. Neden? Bu zoraki birliktelik seçime kadar gitmeli! Çünkü seçime kadar gitmezse her şey fiyasko olacak.

KILIÇDAROĞLU, KARAYALÇIN'IN TEKLİFİNE 'EVET' DEMEZ

Kılıçdaroğlu, aday olacak mı bilmiyoruz? Murat Karayalçın'ın teklifi hoş bir teklif ama Kılıçdaroğlu bu teklife 'evet' demeyecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın taban tarafından adaylık için yarışa girmesi ve başarısız olması demek, 2010 yılından beri elinde tuttuğu sallantılı genel başkanlığın kısa sürede havaya uçması anlamına gelir.