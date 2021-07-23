23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin HDP ısrarı partinin eski isimlerini kızdırdı | A Haber canlı yayınında flaş sözler

CHP'nin HDP ısrarı partinin eski isimlerini kızdırdı | A Haber canlı yayınında flaş sözler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2021 02:27
Güncelleme:23.07.2021 02:36
Millet İttifakı'nda gerilim tırmanıyor. HDP-İYİ Parti ve CHP-HDP arasında ortamı geren açıklamalarda bulunan isimlerin, genel merkezler tarafından perde arkasına alındığına dikkat çeken Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, CHP'nin HDP ile sıkı bağının devam etmesinin ise partinin eski isimleri tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi. Öten yandan Kızıltaş, Millet İttifakı'nın erken seçim ısrarının arkasında ise ittifakın 2023 yılına kadar sürdürelemeyecek derecede sallantıda olduğunu ifade etti.

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Millet İttifakı'nda yaşananlara dikkat çekti. Kızıltaş, canlı yayınlanan programda şu ifadeleri kullandı:

"SEÇİM 2023'E KALIRSA ZORAKİ İTTİFAK BOZULABİLİR"

CHP üyeleri oylama yapsa aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak seçmezler. Büyük bir ihtimalle bu konuyu teklif eden kişi Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazla oy alır. CHP'de esas konuşulması gereken konu, benzemezlerin ittifakının çatırdıyor olması. 2023'e kalmadan erken seçim diye bağırmalarının arka planlarında bu var. Seçim şu anda olursa salgın nedeniyle ekonomideki bir takım sıkıntılarla biraz yükselebilirler umudur var. 2023'e seçim kalırsa HDP ile olan zoraki ittifak bozulabilir, endişeleri var. CHP ve İYİ Parti'den ayrılmalar oldu ve 2023'e kadar bu ayrılmalar köprünün altından çok sular akabileceğine işaret ediyor. CHP'de ulusalcı diye tabir edilen tabanın HDP ile olan iş birliğine belki çıkar ilişkisi nedeniyle sıcak baksa da, CHP'de çok ciddi rahatsızlıkların olduğunu bunu dile getirenlerin kapının önüne konulduğunu biliyoruz.

CHP-HDP VE İYİ PARTİ ÜÇGENİNDE GENEL MERKEZLER DEVREYE GİRDİ

HDP ve CHP arasındaki ilişkide CHP'lilerden HDP'lilerle olan ilişkiye dair aykırı söz söyleyen yok, olan çünkü kapının önüne konuluyor. Muharrem İnce'yi düşünün! CHP'nin bugünkü durumundan memnun olmayan ve oy veren ciddi bir kesim var. Onur Öymen'i buna söyleyebiliriz. Bir şey söyledikleri zaman ilişkinin kesildiğini biliyorlar.

"KONUŞMALARI ÖNLENDİ"

İyi Parti'de aynı hikaye başka şekilde yürüyor. HDP'den İYİ Parti ile ilgili ses çıkaran ve İYİ Parti'den buna yanıt veren isimler genel merkezler tarafından kenara alındı, konuşmaları filan önlendi. Neden? Bu zoraki birliktelik seçime kadar gitmeli! Çünkü seçime kadar gitmezse her şey fiyasko olacak.

KILIÇDAROĞLU, KARAYALÇIN'IN TEKLİFİNE 'EVET' DEMEZ

Kılıçdaroğlu, aday olacak mı bilmiyoruz? Murat Karayalçın'ın teklifi hoş bir teklif ama Kılıçdaroğlu bu teklife 'evet' demeyecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın taban tarafından adaylık için yarışa girmesi ve başarısız olması demek, 2010 yılından beri elinde tuttuğu sallantılı genel başkanlığın kısa sürede havaya uçması anlamına gelir.

Eski genel başkandan Akşeneri kızdıracak sözler ESKİ GENEL BAŞKANDAN AKŞENER'İ KIZDIRACAK SÖZLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'nin HDP ısrarı partinin eski isimlerini kızdırdı
CHP'nin HDP ısrarı partinin eski isimlerini kızdırdı
İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e yönelik bir açıklama daha: Özür bekliyoruz
İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e yönelik bir açıklama daha: Özür bekliyoruz
Bakan Koca'dan korkutan sözler: Muhtemelen...
Bakan Koca'dan korkutan sözler: Muhtemelen...
Böyle kurtarıldılar! İşte o anlar
Böyle kurtarıldılar! İşte o anlar
Rize sel felaketi! A Haber AFAD botunda | Artvin'de ekipler su basan iş yerlerini ve evleri kontrol ediyor
Rize sel felaketi! A Haber AFAD botunda | Artvin'de ekipler su basan iş yerlerini ve evleri kontrol ediyor
Denizde kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı
Denizde kaybolan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı
Ulusal ve uluslararası karar vericiler kim?
Ulusal ve uluslararası karar vericiler kim?
Selde can kaybı var mı?
Selde can kaybı var mı?
Başkan Erdoğan'ın Maraş çıkışı sonrası Rumları ve Yunanları korku sardı
Başkan Erdoğan'ın Maraş çıkışı sonrası Rumları ve Yunanları korku sardı
Rize ve Artvin'de dereler taştı! Selde kaybolan 2 kişiden 9
Rize ve Artvin'de dereler taştı! Selde kaybolan 2 kişiden 9
Van-İran sınırına modüler duvar!
Van-İran sınırına modüler duvar!
Doğu Karadeniz sele teslim! Rize ve Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı yollar kapandı
Doğu Karadeniz sele teslim! Rize ve Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı yollar kapandı
Daha Fazla Video Göster