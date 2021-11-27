CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

CHP'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'', Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. A Haber o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen katı daha yakından inceledi.

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