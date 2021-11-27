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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 10:25
CHP'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'', Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. A Haber o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen katı daha yakından inceledi.
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