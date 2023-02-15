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CHP'nin fonladığı Halk TV'de 'nasıl bilirdiniz' skandalı: Ayşenur Arslan'dan Deniz Baykal hakkında tepki çeken sözler

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Giriş: 15.02.2023 01:04
Geçtiğimiz gün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Baykal'ın son yolculuğunu canlı yayınla aktaran Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. CHP tarafından fonlanan kanalın sunucusu Ayşenur Arslan, "Merhumu nasıl bilirdiniz diye soracaklar, cemaat cevabını verecek" şeklindeki ima dolu yoruma, "Tabii cenaze törenlerinde bu sorunun yanıtı hep aynıdır, olması da gerekir. Çünkü bu cevabı esas olarak tarihçiler verecek, özellikle siyasi tarihçiler verecek" diyerek arka çıktı.
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