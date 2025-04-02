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CHP’nin ekonomi durdurma planı tutmadı! Özel boykot provokasyonuna geçit yok

CHP’nin ekonomi durdurma planı tutmadı! Özel boykot provokasyonuna geçit yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 16:56
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasını perdelemek için yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan Özgür Özel’in provokasyonu tutmadı ve vatandaşlar hem esnafa hem de milli ekonomiye destek verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve siyaset bilimci Oğuzhan Bilgin değerlendirdi.
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CHP’nin ekonomi durdurma planı tutmadı! Özel boykot provokasyonuna geçit yok
Özel boykot provokasyonuna geçit yok
Özel boykot provokasyonuna geçit yok
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