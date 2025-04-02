CHP’nin ekonomi durdurma planı tutmadı! Özel boykot provokasyonuna geçit yok

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasını perdelemek için yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan Özgür Özel’in provokasyonu tutmadı ve vatandaşlar hem esnafa hem de milli ekonomiye destek verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve siyaset bilimci Oğuzhan Bilgin değerlendirdi.

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