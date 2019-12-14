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14.12.2019

CHP'nin doğalgaz iddiası havada kaldı! |Video

"Doğalgaz ısıtmıyor, çünkü hava karıştırılıyor!" Yıllardır bir şehir efsanesi gibi dilden dile dolaşan asılsız iddiayı bu kez eski CHP milletvekili Gaye Usluer dile getirdi. Eskişehir'de oturan Usluer, sosyal medya hesabından "doğalgaz basıncı düşük tutulduğu için ısınamıyoruz" mesajını paylaştı. Usluer'in bu iddiası üzerine hareket geçen A Haber ekibi konuyu aydınlatmak için EPDK'nın ve Makine Mühendisleri Odası'nın kapısını çaldı ve bu iddianın doğruluk payını sordu. İşte en yetkili ağızlardan CHP'li Usluer'in iddiasına yanıt.

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