17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin ceza infaz düzenlemesi itirazına Anayasa Mahkemesi'nden yanıt

CHP'nin ceza infaz düzenlemesi itirazına Anayasa Mahkemesi'nden yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2020 16:18
Güncelleme:17.07.2020 16:18
Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi.

İKİNCİ BAŞVURU

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

AYM'den CHP'ye ret
AYM'den CHP'ye ret
Mimar Sinan'ın eseri 117 yıldır kilise!
Mimar Sinan'ın eseri 117 yıldır kilise!
Başkan Erdoğan'dan Azerbayan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Azerbayan açıklaması
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Pençe harekatları PKK'yı dağıttı
Pençe harekatları PKK'yı dağıttı
MİT'ten şok operasyon! Kurtarıldı
MİT'ten şok operasyon! Kurtarıldı
Ege'de daha büyük bir deprem olur mu?
Ege'de daha büyük bir deprem olur mu?
HDP'den eşini döven vekile soruşturma!
HDP'den eşini döven vekile soruşturma!
Türkiye'den bir operasyon daha!
Türkiye'den bir operasyon daha!
Ebru Işık A Haber’e konuştu
Ebru Işık A Haber’e konuştu
Sadık Albayrak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
Sadık Albayrak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
HDP'li Mensur Işık eşi Ebru Işık'ı darp etti!
HDP'li Mensur Işık eşi Ebru Işık'ı darp etti!
Daha Fazla Video Göster