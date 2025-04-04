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CHP’nin boykot ve sokak çağrıları! Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının şifreleri A Haber’de

CHP’nin boykot ve sokak çağrıları! Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının şifreleri A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 15:42
Güncelleme:04.04.2025 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün mesaiye başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bahçeli'nin kendisine sağlığının iyi olduğunu söylediğini anlatan Erdoğan, "Rabbim sağlık versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." dedi. Başkan Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot çağrılarına da tepki göstererek “2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” dedi. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ile ekonomist Prof. Dr. Levent Aydın değerlendirdi.
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CHP’nin boykot ve sokak çağrıları! Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının şifreleri A Haber’de
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