27 Nisan 2023, Perşembe
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CHP'nin bot hesapları mesaide! İşte 5 ayaklı trol ordusu | 40 bin kişilik liste isim isim deşifre oldu
CHP, sosyal medyada büyük bir trol ağını yönetiyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin de tepkisine yol açan 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesap, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyor.