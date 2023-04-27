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CHP'nin bot hesapları mesaide! İşte 5 ayaklı trol ordusu | 40 bin kişilik liste isim isim deşifre oldu

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 09:48
CHP, sosyal medyada büyük bir trol ağını yönetiyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin de tepkisine yol açan 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesap, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyor.
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CHP’nin bot hesapları mesaide!
CHP'nin bot hesapları mesaide!
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