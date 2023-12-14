15 Aralık 2023, Cuma
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CHP'nin adayları netleşiyor! Tanju Özcan'dan "Erdoğan seçilirse aday olmam" dedi! Verdiği sözü çiğnedi... .
CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları belli oldu. Gelişmelerin ardından Bolu adayı Tanju Özcan'ın "Ben hiç kıvırmadım. Erdoğan 2023'te seçilirse şansım yüzde 100 bile olsa aday olmayacağım" sözleri akıllara geldi..