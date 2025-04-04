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CHP’nin 2 Nisan provokasyonu | Başkan Erdoğan: Boykot çağrısını millet affetmedi

CHP’nin 2 Nisan provokasyonu | Başkan Erdoğan: Boykot çağrısını millet affetmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan CHP’nin 2 Nisan boykot provokasyonu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor.” dedi.
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CHP’nin 2 Nisan provokasyonu | Başkan Erdoğan: Boykot çağrısını millet affetmedi
Boykot çağrısını millet affetmedi
"Boykot çağrısını millet affetmedi"
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