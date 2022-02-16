CHP’nin 13.katında gizemli yapılanma

CHP'nin sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmak için kullandığı trol yapılanması A Haber ekranlarında deşifre oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor. 13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı’na gönderiliyor." dedi.