16 Nisan 2023, Pazar
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CHP'lilerden Selahattin Demirtaş'a koruma kalkanı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu tehdit etti: 14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız
Seçimlere artık sayılı günler kala verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri sonrası HDPKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemeleri tehdit eden terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a CHP'li isimler kanat gererken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş için Türkiye'yi tehdit etti. Tanrıkulu seçimleri kazanmaları durumunda Demirtaş'ın hapisten çıkacağını söylerken "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.