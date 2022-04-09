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CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ tepkisi! CHP sırtındaki kamburla yürüyemez

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 15:30
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "CHP sırtındaki bu ağır yükle, kamburla yürüyemez" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yayınladığı Kılıçdaroğlu ile FETÖ üyelerinin görüşme trafiği notları ile ilgili bir açıklama yaptı.
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