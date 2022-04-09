CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ tepkisi! CHP sırtındaki kamburla yürüyemez

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "CHP sırtındaki bu ağır yükle, kamburla yürüyemez" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yayınladığı Kılıçdaroğlu ile FETÖ üyelerinin görüşme trafiği notları ile ilgili bir açıklama yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN