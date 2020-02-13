CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun! Başkan Yardımcısı tutuklandı |Video

22 milyonluk vurgunun patlak verdiği Yalova Belediyesi'ndeki soruşturma ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi için tutuklama kararı verilmişti.