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CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun! Başkan Yardımcısı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
CHP'Lİ BELEDİYEDE 'YOLSUZLUK' TUTUKLAMASI

22 milyonluk vurgunun patlak verdiği Belediyesi'ndeki soruşturma ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında Başkan Yardımcısı tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde muhasebe çalışanı , Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi için tutuklama kararı verilmişti.

'li Belediyesi'ndeki 22 milyonluk yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı.

NELER OLDU?

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası 'in ortadan kaybolmasıyla patlak verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKAYI ELE VERDİ

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise 'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gelen son dakika bilgisine göre Halit Güleç tutuklandı.

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