CHP'li vekiller İzmir'de 30 Ağustos törenlerine neden katılmadı?

CHP'li milletvekilleri İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmadı. Peki ama vekiller neden törenlere iştirak etmedi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı değerlendirdi.

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