CHP'li vekil Özkan Yalım'ın "polis vatandaş dövdü" iddiası yalan çıktı! Emniyet'ten açıklama geldi

CHP'li Özkan Yalım'ın Kayseri'de polisin vatandaşı dövdüğü iddiasıyla paylaştığı video yalan çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin MOBESE kayıtlarını paylaşıp iddiaları yalanladı. EGM'den yapılan açıklamada, "Kayseri'de yola yatarak 'dijital takograf' uygulamasını protesto eden kamyon sürücüsünün polisler tarafından darp edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor ve algı oluşturmaya çalışanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.