CHP’li Tuzlukçu belediyesinde şoke eden skandal

Tuzlukçu’da esnaf olan Ramazan Öncü’nün AK Parti Büyük Kongresi’ne katıldıktan sonra şoke eden bir baskıyla karşılaştı. İddiaya göre, CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın bazı belediye çalışanları tarafından tehdit edilen Öncü, belediyeye götürülerek seccade üzerinde elleri semaya açtırılıp zorla belediye başkanından özür dilemeye mecbur bırakıldı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.