16 Haziran 2021, Çarşamba
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CHP'li Tunç Soyer'den trafik sorunu için garip öneri
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşanan trafik sorununun çözümüne yönelik tuhaf bir açıklamaya imza attı. Soyer'in önerisine "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!” yorumu gibi çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. İşte detaylar... .