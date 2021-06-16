CHP'li Tunç Soyer'den trafik sorunu için garip öneri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşanan trafik sorununun çözümüne yönelik tuhaf bir açıklamaya imza attı. Soyer'in önerisine "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!” yorumu gibi çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. İşte detaylar... .