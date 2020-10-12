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CHP'li Tunç Soyer'den skandal PKK açıklaması! Kınasak ne olacak?

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Giriş: 12.10.2020 19:06
Güncelleme:12.10.2020 19:12
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun "PKK'yı neden kınamadınız?" tepkisine "Her gün kınasak ne olacak? Bu nasıl bir bakış açısı?" sözleriyle skandal bir cevap verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın üzerinden yaptığı "PKK'yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına yanıt verdi.

TUNÇ SOYER'DEN SKANDAL SÖZLER

HDP destekçisi Tunç Soyer skandal açıklamasında, "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

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