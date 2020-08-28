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CHP'li Tunç Soyer 300 HDP'liyi işe aldı! Seçim ortağına borcunu böyle ödüyor

'lileri birer birer işe yerleştirmesiyle gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 'in belediyede hızlı bir kadrolaşmaya gittiği ortaya çıktı. 'nin üyesi ,"'nin seçimde ittifak yaptığı HDP'den listeleri geldiği ve şu ana kadar 300 HDP'linin belediyede edildiği iddiaları konuşuluyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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CHP'li Tunç Soyer 300 HDP'liyi işe aldı! Seçim ortağına borcunu böyle ödüyor

Soyer'in göreve geldiği 1 Nisan 2019'da belediyenin çalışan sayısı 27 bin 345'ken bu sayı, 1 Haziran 2020 itibariyle tam 28 bin 558'e çıktı. Çok sayıda HDP'liyi işe yerleştirerek dikkat çeken Soyer, kadroda toplam bin 213 kişilik artışa imza attı. Sadece İZENERJİ şirketinde 8 bin 116 olan çalışan sayısı 369 kişi artarak 8 bin 989'a çıktı. İZELMAN A.Ş'nin çalışan sayısı da 6 bin 358'den 873 kişilik artışla 6 bin 627'ye yükseldi. İZDOĞA A.Ş'de de çalışan sayısı 144 kişi artarak 2 bin 240'a fırladı.

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300 HDP'Lİ İŞE ALINDI
Zaten yeterince dolu olan belediye kadrolarının siyasi kaygılarla 1213 kişinin daha daha artırılmasının yanlış olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan, "Bunlar 1 Haziran'a kadar olan rakamlar. Bu sürede yeni alımlar olduğunu da biliyoruz. İzmir'in önemli altyapı yatırımlarına ihtiyacı varken kamu kaynakları bir arpalık olarak kullanılmamalı" dedi. Belediye kadrolarına HDP'lilerin doldurulduğunu ifade eden Çalışkan, "Her gün yeni bir HDP'li ismin belediyede işe başladığı haberi geliyor. Bu 1213 kişilik artışın kaçı HDP'li bilmiyoruz. Ancak CHP'nin seçimde ittifak yaptığı HDP'den işe alım listeleri geldiği ve şu ana kadar 300 HDP'linin belediyede istihdam edildiği iddiaları konuşuluyor. Özellikle sosyal hizmetlerle ilgili birimlerdeki HDP'li alımları dikkat çekiyor. Bu gidişe dur demek gerekiyor" diye konuştu.

14 AYDA BELEDİYEYE ALINAN PERSONEL SAYISI (1 NİSAN 2019- 1 HAZİRAN 2020)
İZELMAN: .................. 369
İZENERJİ: ................. 873
İZDENİZ: ...................... 37
İZULAŞ: ..................... -29
İZFAŞ: .......................... -3
İZBETON: .................. -16
İZBAN: .......................... -1
GRAND PLAZA: .......... 26
İZMİR METRO: ............. 17
BAYSAN: ...................... 6
İZDOĞA: .................... 144
ÜNİBEL:........................ 1
İZSU: ........................ -107
ESHOT: ......................... 3
İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ: .................. -7
TOPLAM: 1 213 ek istihdam

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