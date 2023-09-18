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CHP’li Tunç Soyer’den LGBT sapkınlığına destek itirafı!

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 16:10
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in, LGBT üyesi bir şahısla yaptığı görüşmede, skandal açıklamalara yer verdi. Soyer’in LGBT üyelerine yönelik sağladıkları desteği anlattığı videoya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. “Sizden beklenen İzmir’e hizmettir” diyen Dağ, “Sizin işinizi emperyalizmin aracı olmak değil” dedi.
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