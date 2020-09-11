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CHP'li Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti: Müzakere yok! Kamulaştıracağız

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Giriş: 11.09.2020 12:01
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, canlı yayında iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl yıpratacaklarını tek tek saydı. Böke, CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarını ifade etti. Böke'nin özel şirketleri açık açık tehdit etmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından skandal olarak yorumlandı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk oldu.

Özelleştirmelerle ilgili konuşan Selin Sayek Böke, şirketlere tehditler savurdu.

"MÜZAKERE FALAN YOK, BUNLAR ARTIK KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ VE DEVAM EDECEĞİZ"
CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Fatih Ertürk'ün "Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz"

CHP'li Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti!
CHP'li Selin Sayek Böke özel sektörü açık açık tehdit etti!
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