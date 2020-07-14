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CHP’li Öztrak’tan tepki çeken Ayasofya yorumu!

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Giriş: 14.07.2020 09:49
Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı tüm Türkiye’de sevinçle karşılandı. Sessizliğini koruyan CHP sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine ortak olmayan CHP’nin sözcüsü Faik Öztrak skandal ifadeler kullandı. Öztrak, “Bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz Ayasofya’yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız” dedi.

Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı tüm Türkiye'de sevinçle karşılandı. Sessizliğini koruyan CHP sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine ortak olmayan CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak skandal ifadeler kullandı. Öztrak, "Bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız" dedi.

CHP’li Faik Öztraktan skandal Ayasofya yorumu: Açarak Cumhuriyeti yok saydınız CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'TAN SKANDAL AYASOFYA YORUMU: AÇARAK CUMHURİYETİ YOK SAYDINIZ

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