CHP’li Öztrak’tan tepki çeken Ayasofya yorumu!

Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı tüm Türkiye’de sevinçle karşılandı. Sessizliğini koruyan CHP sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine ortak olmayan CHP’nin sözcüsü Faik Öztrak skandal ifadeler kullandı. Öztrak, “Bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz Ayasofya’yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız” dedi.

Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı tüm Türkiye'de sevinçle karşılandı. Sessizliğini koruyan CHP sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine ortak olmayan CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak skandal ifadeler kullandı. Öztrak, "Bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız" dedi.