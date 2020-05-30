CHP'li Öztrak, Türkiye ekonomisini uçuruma sürüklemiş!

CHP'li Faik Öztrak, 30 Ağustos 2000'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı ve 16 Mart 2001'de Hazine Müsteşarı yapıldı ve 21 Nisan 2003'te görevinden ayrıldı.

2.5 YILLIK GÖREV SÜRESİNDE 13 BANKA BATMIŞ!

'Bay Liyakat' CHP'li Faik Öztrak'ın BDDK ile başlayıp Hazine Müsteşarlığı ile devam eden 2,5 yıllık görev süresinde 13 bankaya el koyuldu özetle 13 banka battı.

Basın açıklamalarında sürekli istihdam ve işsizlikten dem vuran Faik Öztrak'ın BDDK serüveninde yalnızca bankacılık sektöründe 1 yılda 40 bin kişi işinden oldu.

DEMİRBANK SKANDALI AKILLARA KAZINDI!

CHP'li Öztrak'ın görev aldığı dönemlerde, Hazine; tahvil ve bonoları Demirbank'a sattı. Faik Öztrak'ın da içinde bulunduğu BDDK yetkilileri bu durumu izlemekle yetinirken, faizler yükselmeye başlayınca, Hazine'ye güvenen Demirbank batırıldı ve HSBC'e satıldı.

Dönemin ekonomistleri biraz likitide desteği verilmesi halinde Demirbank'ın batmayacağı konusunda fikir birliği yapıyordu.

ÖZTRAK DÖNEMİNDE FAİZLER YÜZDE 190'LARI GÖRDÜ!

Dönemin Hazine Müsteşarı CHP'li Faik Öztrak, icraatlerini savunmuş ve o dönem Türkiye'nin çektiği iktisadi çileyle resmen övünmüştü. O dönemin yüzde 190'ları bulan faiz oranını savunan Öztrak, içeride ve dışarıda yaşanan onca ekonomik saldırıya rağmen faizler yüzde 8 - 8.5 civarında olunca Türkiye'ye ekonomik ders vermeye kalkıştı.

MERKEZ BANKASI PİYASAYA TL VERMEYİ DURDURDU

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlatmasının ardından dövize atak olunca, Merkez Bankası piyasaya 20 ve 21 Şubat'ta piyasaya TL vermeyi durdurdu. Medyaya "dahiyane plan" olarak servis ettirilen bu hamle, piyasaya katrilyonlarca lira borcu olan kamu bankalarının sonu oldu. Kamu bankaları özel bankalara olan borçlarını ödeyemezken, sistem zincirleme olarak kilitlendi. CHP'li Öztrak, bu dönemin mimarlarından biriydi.

KREDİ KARTLARI BİLE ÇALIŞMADI!

Bankacılık sistemindeki EFT sistemi kapanamadığı için kredi kartları bile çalışmadı. Özel bankalara karşı temerrüde düşen kamu bankalarına birkaç gün içinde yaklaşık 1 katrilyon liralık ek faiz faturası çıktı.

21 ŞUBAT SKANDALI

Bütün olağanüstü önlemlere rağmen, Türkiye'nin iktisadi buhranı frenleneceğine uçuruma biraz daha yaklaştı. Merkez Bankası, 21 Şubat sabahına büyük bir şokla uyandı. Hazine'nin 3.9 milyar lira olarak yaptığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük ödemesini alanlar dövize hücum edince işler çığırından çıktı. CHP'li Öztrak bu süreçtede de bütün bu senaryonun içindeki aktörlerden biriydi.

TÜRKİYE DALGALI KURA GEÇTİ!

21 Şubat günü akşam saatlerinde, CHP'li Faik Öztrak'a yakınlığıyla tanınan Hürriyet muhabiri Erdal Sağlam, aynı grubun televizyonu CNN Türk ekranlarında canlı yayına başladı. Sağlam, Ankara'daki Başbakanlık binasının önünde kendinden emin şekilde Türkiye'nin dalgalı kura geçişini duyuruyordu. Resmi açıklama, Erdal Sağlam'ın CNN Türk'teki anonsundan saatler sonra gece 02.30'da geldi. Türkiye'nin dalgalı döviz kuru sistemine geçtiği resmen duyuruldu.

DÜŞÜK FİYATTAN DÖVİZ SATILDI

CHP'li Faik Öztrak'ın dostu Sağlam'ın o günkü haberi ve dalgalı kura geçişin hemen öncesinde düşük fiyattan 5.4 milyar dolarlık döviz satıldığının ortaya çıkması, spekülasyona neden oldu. Dalgalı kura geçişin bazıları için 'malumun ilanı' olduğu ve büyük paralar kazanmasına vesile olduğu artık açık açık dillendirilmeye başlandı. Vatandaş ise enflasyon ve faizlerin altında eziliyordu.

MERKEZ BANKASINDAN ÖZEL BANKALARA DÖVİZ SATIŞI TESPİT EDİLDİ!

Daha sonra Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, o günler için şu tespitler yapılıyordu: "Krizin baş gösterdiği 19, 20 ve 21 Şubat günlerinde Merkez Bankası kasasından 21 bankaya yaklaşık 5.4 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı." Döviz satışı yapılan bankalardan 9'u ise siyasilerle olan eş dost ahbaplığı sayesinde 4.1 milyar dolar alarak krizde olağanüstü kâr etti ve yine malum kişileri zengin etti.

TÜM BUNLARA RAĞMEN BAĞIMSIZ VE MİLLİ EKONOMİYE SALDIRIYOR

Kendi dönemlerinde bağımsız bir ekonomik hamle üretemeyen Öztrak ve çevresi Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü olduğu bu dönemde, Türkiye ekonomisine yönelik skandal iftiralar atarak, yerli ve milli ekonomiye saldırmaya devam ediyorlar...

Ahaber.com.tr / ÖZEL HABER