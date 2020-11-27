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CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

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Giriş: 27.11.2020 17:07
Güncelleme:27.11.2020 17:15
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu CHP'li Tahir Şahin'den devralan Serdar Aksoy, iddiaya göre 18 ayda 50 milyon liralık vurguna imza attı.

İçişleri Bakanlığı, 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında, bakanlık mülkiye başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'zimmet' suçu kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Aksoy'un, bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı hatırlatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'ünc fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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