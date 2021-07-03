03 Temmuz 2021, Cumartesi
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CHP’li Mansur Yavaş’ın övündüğü ihale usulsüz çıktı! İhale özel şirkete paslandı
Sayıştay 2020 yılı denetim raporunda, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale'ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesi 'pazarlık usulüne aykırı' bulundu. Yavaş'ın her fırsatta örnek gösterdiği ihale, Sayıştay raporuna göre, şartlara uygun yapılmadı.