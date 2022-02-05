05 Şubat 2022, Cumartesi
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CHP'li Küçükkuyu belediyesinde yolsuzluk iddiası | CHP'li Başkan Cengiz Balkan yolsuzluk sebebiyle gözaltına alındı
CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve 2 memur imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltına alınmıştı. 2017 yılında 4 milyon 333 Bin tl tutarındaki 4 ihalenin, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer'den alacağız.