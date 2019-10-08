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08.10.2019
CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
İzmir Karaburun Belediyesi'nde yeni personel kartları hazırlandı. Eski kartlarda olan “T.C.” ve "Türk bayrağı" simgesi, yeni kartlara konmadı. Yaşanan Türk bayrağı hazımsızlığı büyük tepki çekti. A Haber ekibi skandalın arkasındakileri araştırdı. Merak edilen ise “T.C." ibaresi ve “Türk bayrağı”nın kimleri rahatsız ettiğiydi. Yeni Asır gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, bu skandal kararı A Haber'e yorumladı.
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