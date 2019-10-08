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08.10.2019

CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle

İzmir Karaburun Belediyesi'nde yeni personel kartları hazırlandı. Eski kartlarda olan “T.C.” ve "Türk bayrağı" simgesi, yeni kartlara konmadı. Yaşanan Türk bayrağı hazımsızlığı büyük tepki çekti. A Haber ekibi skandalın arkasındakileri araştırdı. Merak edilen ise “T.C." ibaresi ve “Türk bayrağı”nın kimleri rahatsız ettiğiydi. Yeni Asır gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, bu skandal kararı A Haber'e yorumladı.
CHPli Başkan İlkay Girgin Erdoğandan küstah hareket! Personel kartından Türk bayrağını kaldırdı CHP'Lİ BAŞKAN İLKAY GİRGİN ERDOĞAN'DAN KÜSTAH HAREKET! PERSONEL KARTINDAN TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDI
CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğandan zoraki bağış CHP'Lİ KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN'DAN ZORAKİ BAĞIŞ

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