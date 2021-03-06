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CHP'li Kadıköy Belediyesi 10 yıllık spor kulübünü kapatıyor!

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Giriş: 06.03.2021 22:46
CHP'li Kadıköy Belediyesi’nin 10 yıldır ilçedeki gençlere hizmet veren Koşuyolu Spor Kulübü’nü kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Başta kulüp yönetimi olmak üzere birçok kişi yaşanan olaya tepki gösterdi. Kadıköy'de 10 yıldır ilçedeki gençlere hizmet veren Koşuyolu Spor Kulübü'nün, Kadıköy Belediyesi tarafından kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı amatör kulübün kapatılmasına başta kulüp yöneticileri olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi. Kulüp yöneticileri yıllardır gençlere fayda sağlayan kulübün kapatılmasının nedeninin keyfi sebepler olduğunu öne sürdü.

"TAYYİP BEY HAKLIYMIŞ, BUNDAN SONRA CHP'YE OY YOK!"

Yöneticiler, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın göreve geldiğinden beri kendileri üzerinde baskı kurduğunu ve yönetim kadrosunu da birçok sefer değiştirmek istediğini söylediler. Kadıköy Belediyesi'nden rahatsız olduklarını ifade eden yöneticiler, "Tayyip bey haklıymış, bundan sonra CHP'ye oy yok!" dediler.

KAYA: "GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRAN SPOR KULÜBÜNÜ KAPATMAYIN"

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Fatih Kaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Yeşilay haftasında gençler için her türlü bağımlılıkla mücadele edelim derken sporla gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran Koşuyolu Spor Kulübü'nü gelin kapatmayın" dedi.

Fatih Kaya, şunları söyledi:

"Kadıköy Belediyesi tarafından Koşuyolu Spor Kulübüne tahsis edilen ve uzun yıllar boyunca kulüp tarafından kullanılan bina 2014'ten sonra yönetimlerin değişmesi sonucu gelinen noktada yeni yönetim tarafından tahliye edilerek boşaltılmak istenmektedir."

"Böyle bir durum sonucu orada spor yapan gençler mağdur edilecek ve zamanlarını değerlendirdikleri spor yaptıkları bu yerden mahrum kalacaklardır."

"Yeşilay haftasını kutladığımız şu günlerde kötü alışkanlıklara karşı mücadele vermek gerekirken spor yaparak kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir kulübün kapanmasına yol açacak şekilde tahliye edilmesi asla kabul edilemez. Gençlerimizi mağdur etmeyecek çözümün en kısa zamanda bulunması gerekmektedir."

"Kadıköy Belediyesi bu inadından vazgeçmelidir. AK Parti Kadıköy teşkilatı olarak her zaman sporun sporcunun ve amatör spor kulüplerinin yanındayız."

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