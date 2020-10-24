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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den borç şov

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Giriş: 24.10.2020 09:45
Son dakika haberine göre; Görevdeki 550 gününü stand-up gösterisi tarzında bir sunumla anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ballandıra ballandıra anlattığı dış borçlanmayı, ‘dış yatırım’ ve ‘katkı’ olarak göstermeye çalıştı. Ancak, İzmir’in borç batağına doğru sürüklendiği gerçeğini gizleyemedi.
CHP'li Soyer borç batağını dış yatırım olarak göstermeye çalıştı
CHP'li Soyer borç batağını dış yatırım olarak göstermeye çalıştı
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