CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den borç şov

Son dakika haberine göre; Görevdeki 550 gününü stand-up gösterisi tarzında bir sunumla anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ballandıra ballandıra anlattığı dış borçlanmayı, ‘dış yatırım’ ve ‘katkı’ olarak göstermeye çalıştı. Ancak, İzmir’in borç batağına doğru sürüklendiği gerçeğini gizleyemedi.