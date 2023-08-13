CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu itirafı

Koltuk savaşının devam ettiği CHP'de, bir de "troller" tartışması başladı. Sosyal medya üzerinden algı ve manipülasyona dayalı paylaşımlar yapan "23 derece" isimli hesabın sahibi CHP'li Gökhan Özbek, Ekrem İmamoğlu hakkında itiraflarda bulundu.

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