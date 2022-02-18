CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun kendini böyle savundu! Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu vatandaşlar karla cebelleşirken yaptığı tatile ilişkin "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım" açıklamasında bulundu. Ongun ayrıca İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık krizinin üstünü kapatarak "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor" ifadelerini kullandı.