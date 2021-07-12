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CHP'li İBB İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi

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Giriş: 12.07.2021 10:35
İstanbul’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Kullanılamaz haldeki 13 deniz taksi havadan görüntülendi.

İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu. Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı. Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı'nın Yediemin otoparkına götürüldü. Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda. Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi.

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