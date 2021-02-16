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CHP'li İBB Halk Ekmek üzerinden algı operasyonu başlattı Şeyma Döğücü belgeleri A Haber'de ortaya çıkardı

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Giriş: 16.02.2021 11:53
Güncelleme:16.02.2021 12:10
İstanbul’da Sancaktepe Belediyesi bir okulun önüne konulan Halk Ekmek büfesinin yerini Kaymakamlığın talimatıyla değiştirdi. CHP’li Büyükşehir Belediyesi halkın ucuz ekmeğe ulaşmasının engellendiğini öne sürerek algı operasyonu başlattı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü gerçekleri A Haber’e anlattı.

Halk Ekmek büfesini okul arazisine kuruldu ve Kaymakamlık tarafından kaldırıldı. Usulsüz işlemin iptal edilmesi sonrasında AK Parti Belediyesi Halk Ekmek büfesini kaldırdı ifadeleriyle operasyon başlattılar.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Halk ekmeği yerinden kaldırmadık. ATM ile gasp ettikleri yerden alıp başka yerlere yerleştirildiler. Onlar yine yerini değiştirdiler ve 'Sancaktepe Belediyesi'nin kaldırdığı Halk Ekmek'i biz geri getirdik' şovu yaptılar." Açıklamasında bulundu.

İLKOKUL ARAZİSİNE HALK EKMEK BÜFESİ KURDULAR

Sancaktepe'deki Osman Gazi İlkokulu'nun boş arazisine Halk Ekmek büfesi kuruldu. Okul yönetimi de söz konusu büfenin kaldırılmasını istedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kimsenin haberi yokken bir gece büfe kurdular" dedi.

OKUL YÖNETİMİ DİLEKÇE YAZDI

Okul yönetimi belediyeye ve kaymakamlığa büfenin kaldırılması için dilekçe yazdı. Kaymakamlıktan gelen karar ile Sancaktepe Belediyesi büfenin yerini değiştirdi.

Belgeleri göstererek açıklayan Döğücü, "Halk Ekmek büfesini kaldırmadık. 3 yer gösterildi ve birine taşıdık" dedi.

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