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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu balıkçıya giderek kendisiyle çelişti

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Giriş: 26.01.2022 18:50
Güncelleme:26.01.2022 18:50
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir adeta kar altındayken ve binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken lüks bir balıkçıya gidip yemek yemesi ve bunu "yemek molasındaydım" şeklinde yorumlaması büyük tepkilere neden olmuştu. Oysa İBB Başkanı İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından 1 ay önce paylaştığı bir videoda "Dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez" ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar bu video sonrası İmamoğlu'nun ekiplerinin başında olmayıp balıkçıya gitmesini "kendisiyle çelişti" şeklinde yorumladı. İşte İmamoğlu'nun gündem olan o videosu...
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